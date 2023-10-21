Підрозділи наших військ продовжують бої на Херсонщині.

Українські військові продовжують вести масштабні наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, ЗСУ ведуть бої у селі Кринки.

Як повідомляється у звіті ISW, на кадрах із геолокацією, опублікованих 19 жовтня, видно, що Сили оборони просунулися на північний схід Кринок (27 км на схід від міста Херсон та 2 км від річки Дніпро). Російські джерела стверджують, що українські військові закріплюються в районі Кринок і продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро.

За словами російських блогерів, підрозділи ЗСУ тимчасово просунулися до дороги Козачі Табори-Кринки-Корсунка, перш ніж авіаудари ворога відкинули їх до північної околиці населеного пункту. Також відомо про бої в районі Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра). У Генштабі 19 жовтня повідомляли, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, яка розташована на лівому березі. На думку експертів, на той момент українські сили ще були присутні в населеному пункті.

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

Нещодавно аналітики ISW повідомили, що підрозділи двох бригад морської піхоти України, ймовірно, 17-18 жовтня форсували Дніпро та висадилися на лівий берег. Росіяни бояться, що це може бути частиною більш масштабного плану. Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк відреагувала на заяву експертів. За її словами "твердження аналітиків - це припущення, їх розуміння і бачення можливого розвитку подій".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко додав, що на лівому березі Херсонської області зростає сіра зона. Загарбники нічого не можуть із цим зробити, адже не мають можливості там наступати.

Пізніше у ISW заявили, що 19 жовтня дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували Дніпро, розгромили війська окупантів у цьому районі та завоювали плацдарм у селищі Кринки.

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