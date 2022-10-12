Також, зі ствольної артилерії били по м. Середино-Буда, зруйнувавши кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста.

Російські окупанти вчора, 11 жовтня, нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству в Сумській області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"13 обстрілів: 206 приходів, авіаудар і заборонена зброя - усе це прилетіло від русні по населеним пунктам області. Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України. Зі ствольної артилерії били по м. Середино-Буда, зруйнувавши кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста. Станом на 21 годину електропостачання відновили. З мінометів вели вогонь по селам Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад та зі ствольної артилерії по селам Білопільської та Есманської громад", - зазначив він.

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Також, за словами Живицького, по території Юнаківської громади стріляли з САУ. Пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів.

Крім того, як повідомив очільник ОВА, по території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору.

"Був обстріл з РСЗВ у населеному пункті Ходіне, Шалигінської громади. Попередньо - без людських жертв", - додав він.

Російська атака Сумської області - що відомо

9 жовтня, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що біля місцевого магазину у Миронівській ОТГ, що на Сумщині, загинула людина внаслідок атаки з безпілотника.

Нагадаємо, нині росіяни також обстріляли прикордонні села області з мінометів. Упродовж 12.10-12.15 зафіксували три "прильоти в районі населеного пункту Середина-Буда, а від 14.35 до 14.55 надійшла інформація про ще п'ять "приходів" у районі Бачівська.

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