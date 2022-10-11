Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

Російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС з персоналу Валерія Мартинюка.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому".

В "Енергоатомі" припускають, що окупанти тримають Мартинюка в невідомому місці, ймовірно, застосовуючи властиві їм методи тортур і залякування.

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Таким чином, росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особисті справи працівників Запорізької АЕС, щоб якомога швидше змусити український персонал працювати на "Росатом". Окупанти в прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не відмовляючись від найжорстокіших знущань.

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та всієї світової спільноти із закликом вжити всіх можливих заходів для негайного звільнення Валерія Мартинюка з полону російських окупантів і повернення його до виконання посадових обов'язків. Свавілля загарбників на Запорізькій АЕС потрібно якнайшвидше зупинити! Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути під повний контроль України", - йдеться в заяві "Енергоатому".

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС. Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

7 жовтня російські окупанти вкрали печатку ЗАЕС.

8 жовтня 2022 року внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, в автоматичному режимі включилися дизель-генератори.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

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