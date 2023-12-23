Ворог перед Новим роком посилив заходи контролю щодо українців.

Окупанти перед Новим роком вирішили збільшити кількість камер зовнішнього спостереження високої роздільної здатності, щоб посилити контроль над мешканцями тимчасово окупованого Бердянська та мати доступ до їхніх особистих даних.

Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, тепер пристрої можуть розпізнавати обличчя та автомобільні номери українців.

"А завдяки примусовій паспортизації в Бердянську особиста інформація мешканців в руках ворога", - нагадав він.

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Також Федоров розповів про нову "страшилку", яку ворог використовує проти українців. Мелітопольців залякують існуванням "нейромережі", яка здатна знаходити власників тих чи інших телеграм-каналів, показувати інформацію про дописи та дії користувачів соцмережі тощо.

За словами чиновника, спроба обмежити українців в їхній свободі слова та волевиявленні - це відлуння дій українських партизанів, які налякали РФ супротивом.

У зв'язку з цим Федоров закликав кожного українця в окупації пам'ятати про обережність. Адже перш за все Україні потрібні живі люди.

"А з ворогом розберемось разом з ЗСУ", - акцентував мер Мелітополя.

В Росії хочуть збільшити репресії - ставлять 4 млн камер

Зазначимо, політика "репресій" з боку РФ, схоже, розповсюджується не тільки на поки що непідконтрольні Україні території. Росіян також "хапають за шию" - нещодавно вороже Мінцифри оголосило, що хоче встановити у РФ ще близько 4 млн камер відеоспостереження за громадянами.

Наразі внутрішні російські території покриє хіба 1,2 млн камер (до матеріалів половини з них має вільний доступ "путінський" уряд).

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