Дані з усіх камер зберігатимуть та оброблятимуть на спеціальній платформі.

Російське керівництво намагається отримати контроль над усіма системами відеоспостереження у Росії, ймовірно, для посилення внутрішніх репресій.

Як повідомляють американські аналітики у звіті ISW, Мінцифри РФ виступило з ініціативою створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження на території країни агресорки. Вартість цієї платформи становитиме близько 134 млн доларів.

Зазначається, що зараз у Росії налічується близько 1,2 млн камер відеоспостереження, з яких близько половини наразі доступні російському уряду. До 2030 Міністерство цифрового розвитку РФ хоче збільшити цю кількість до 5 млн штук, і інтегрувати їх в програмне забезпечення для розпізнавання осіб і зображень.

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Новини Росії - посилення контролю та репресій

Нещодавно голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко заявила, що росіянам необхідне міністерство щастя. Воно нібито повинно давати оцінку, наскільки той чи інший закон робитиме росіян щасливими.

Як пише NYT, сумнівів у тому, що Путін балотуватиметься на новий президентський термін, майже немає. Очікується, що про висування своєї кандидатури на пост президента диктатор офіційно оголосить у грудні. Він очолює владу РФ, обіймаючи посади президента або прем’єр-міністра, починаючи з 1999 року.

Нещодавно Путін помилував сатаніста, винного в масовому вбивстві.

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