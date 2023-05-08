За життя пораненої жінки наразі борються лікарі.

Російські окупанти вдарили по Антонівці, внаслідок чого постраждали мирні люди.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА. "Через російський обстріл поранення отримали дві людини – 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували", - уточнили в ОВА.

Там додали, що у жінки тяжкі травми – множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. "Лікарі роблять все можливе, аби врятувати її життя", - зазначається у повідомленні ОВА.

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Ситуація у Херсонській області

Російські окупанти постійно обстрілюють Херсонську область і сам Херсон. Так, крайній сильний обстріл стався 3 травня, коли росіяни накрили Херсон і деокуповану частину області з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

У Херсоні було атаковано Привокзальну площу в Херсоні, сам вокзал, АЗС, завод, знищено єдиний працюючий гіпермаркет.

Кількість загиблих внаслідок цього удару сягла 23 людини, ще 48 дістали поранення.

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