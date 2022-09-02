В Антонівці Херсонської області, де розташовано пошкоджений Антонівський міст, прогриміла серія вибухів.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
За свідченнями очевидців, було декілька "прильотів". Пошкоджено катери окупантів біля паромної переправи.
Крім того, прилетіло й по скупченню ворожої техніки та складу боєприпасів РФ. Жителі Антонівки публікують кадри з місця події. На фото та відео видно стовпи густого диму, які здійнялися в небо з кількох точок селища. Українська сторона чергові вибухи в Антонівці наразі не коментує.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Херсонській області пролунали нові вибухи. Повідомляється про нове влучання в Антонівський міст.
За словами очевидців, вибухи сталися на залізничних шляхах Антонівського мосту. На момент "прильоту" там була колона техніки окупантів, яка чекала переправи на правий берег Херсонської області.