За свідченнями очевидців, прилетіло у катери окупантів біля паромної переправи.

В Антонівці Херсонської області, де розташовано пошкоджений Антонівський міст, прогриміла серія вибухів.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За свідченнями очевидців, було декілька "прильотів". Пошкоджено катери окупантів біля паромної переправи.

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Крім того, прилетіло й по скупченню ворожої техніки та складу боєприпасів РФ. Жителі Антонівки публікують кадри з місця події. На фото та відео видно стовпи густого диму, які здійнялися в небо з кількох точок селища. Українська сторона чергові вибухи в Антонівці наразі не коментує.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Херсонській області пролунали нові вибухи. Повідомляється про нове влучання в Антонівський міст.

За словами очевидців, вибухи сталися на залізничних шляхах Антонівського мосту. На момент "прильоту" там була колона техніки окупантів, яка чекала переправи на правий берег Херсонської області.

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