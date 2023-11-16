Кілька населених пунктів залишились без світла, одна людина загинула, є поранені.

У Білозерці на Херсонщині через ворожий удар загинули люди, є поранені, та знищено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія масовано вдарила по Білозерці. За попередньою інформацією, одна людина загинула, ще двоє — поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин", - розповів посадовець.

За його даними, також знищено обʼєкт критичної інфраструктури. Наразі Білозерка та навколишні села – без електропостачання.

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"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів", - запевнив очільник ОВА.

Згодом він додав, що, за уточненими даними, постраждали пʼятеро людей.

"Тіло загиблого чоловіка рятувальники дістали з-під завалів будинку. Четверо людей отримали поранення. Це троє жінок, 28, 56 та 34 роки, а також 62-річний чоловік. Усіх потерпілих каретою "швидкої" доставили до лікарні", - написав Прокудін.

Окрім того, зранку російські військові завдали ударів по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців. Зокрема, травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він знаходився у будівлі. Також До лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку. У неї – вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна.

Окупанти тероризують Херсонщину

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти скинули з БпЛА 13 осколкових боєприпасів по населених пунктах Золота Балка, Новоберислав, Антонівка. Також на тлі авіаційного затишшя минулої доби ворог активізував артилерію. Зокрема, зафіксовано 13 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини. Гатили по Херсону, Антонівці тощо. Пошкоджено дві багатоповерхівки, кілька приватних будинків, будівлю школи, чотири маршрутних автобуси.

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