На тлі авіаційного затишшя ворог активізував артилерію.

На одному з напрямків ЗСУ ліквідували чотири десятки російських загарбників. Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, наразі на цьому напрямку ознак формування наступальних угруповань не виявлено, триває контрбатарейна боротьба, маневри силами та засобами.

Зокрема, стало відомо, що на півдні за минулу добу знищено 40 окупантів. Ліквідовано дві ворожі гармати, два БТР 80/82А, три одиниці автомобільної техніки та три спостережні пункти.

Наразі у Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні по одному кораблю російських загарбників. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Відео дня

Зазначається, що протягом доби (з 7:00 до 7:00) ракетних та авіаційних ударів не було. Водночас була атака дронами.

"Під час нічної дронової атаки в нашій зоні відповідальності знищено один БпЛА типу "Shahed-131/136" під час прольоту Миколаївщиною. Також окупанти скинули з БпЛА 13 осколкових боєприпасів по населених пунктах Золота Балка, Новоберислав, Антонівка", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на тлі авіаційного затишшя минулої доби ворог активізував артилерію. Зафіксовано 13 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини. По Херсону гатили 9 разів, обстріляні Антонівка Осокорівка, Саблуківка. Внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки, кілька приватних будинків, будівлю школи, чотири маршрутних автобуси.

Ситуація на півдні України

Як повідомляв УНІАН, напередодні українські захисники на півдні ліквідували майже півсотні окупантів, знищили 12 гармат, сім одиниць автобронетехніки, склад боєприпасів та спостережний пункт. По прифронтових територіях Херсонщини тактична авіація противника спрямовувала 12керованих авіабомб. Було атаковано Берислав та Новоберислав. Пошкоджено хлібозавод. Також окупанти завдали 4 удари FPV-дронами та скинули з БпЛА інших модифікацій 14 осколкових боєприпасів по різних прибережних населених пунктах Херсонщини.

Вас також можуть зацікавити новини: