Обстріл здійснювався касетними боєприпасами.

Російські військові обстріляли Старий Салтів Харківської області, в результаті чого загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомила поліція Харківської області у своєму Telegram-каналі.

"10 серпня близько 12:00 ворог в черговий раз обстріляв селище Старий Салтів. Двоє цивільних отримали поранення не сумісні з життям і загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Поліція зазначає, що обстріл здійснювався касетними боєприпасами.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ситуація на Харківщині: актуальні дані

Станом на 10 серпня 2022 року на харківському напрямку тривають бої на напрямку Байрак-Гусарівка.

На Харківському напрямку зафіксовані обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементівка, Нове, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П'ятигорське і Шевелівка. З метою поліпшення тактичного становища ворог вів наступальні бої в напрямку Ветеринарне - Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак – Гусарівка.

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