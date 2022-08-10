У напрямку Ветеринарне – Уди українські захисники змусили ворога відступити з втратами.

На Харківському напрямку тривають бої на напрямку Байрак - Гусарівка.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П’ятигірське та Шевелівка. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне – Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак – Гусарівка", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

На Краматорському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Сидорового та Райгородка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії поблизу Сеньківки Чернігівської області.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що до 11 серпня військові РФ та Білорусі проведуть перший етап навчань з бойовою стрільбою.

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