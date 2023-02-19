Росіяни вдарили по приватних житлових будинках.

Російські окупанти біля 16:30 обстріляли приватні житлові будинки села Липці Харківського району.

Внаслідок удару поранення отримали дві жінки 50 та 32 років. Вони госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

А в місті Вовчанськ Чугуївського району осколкових поранень зазнала 45-річна жінка. Їй медичну допомогу надали на місці.

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У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

Крім того, внаслідок сьогоднішніх обстрілів Куп'янська пошкоджені будівлі цивільного підприємства, АЗС, гаражі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.

Обстріли Харкова і області

Окупанти постійно обстрілюють Харківську область, внаслідок чого є багато руйнувань жертв й постраждалих. Так, ввечері 16 лютого у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Ворог завдав ударів по інфраструктурних об'єктах області. У самому Харкові також пролунали вибухи.

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