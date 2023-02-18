По місту Вовчанськ завдано авіаудару.

У Харківській області окупанти обстріляли щонайменше 15 населених пунктів, загинув чоловік. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. По м. Вовчанськ було завдано авіаудару", - зазначив він.

За інформацією Синєгубова, у Куп'янську під обстрілом перебував приватний житловий сектор - пошкоджені будинки, виникли пожежі.

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"Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік", - зазначив голова ОВА.

Крім того, у Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі.

Також внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, поранений чоловік. Він отримав медичну допомогу на місці.

Удар Росії по Вовчанську: що відомо

16 лютого росіяни завдали удару по Вовчанську. Внаслідок ракетної атаки постраждала ремонтна бригада, яка відновлювала лінії зв‘язку. Поранення дістали шестеро чоловіків віком від 30 до 65 років.

Згодом через повторний обстріл Вовчанська загинув 45-річний місцевий житель. Вибухами пошкоджено виробничі корпуси одного з підприємств, 10 приватних будинків, господарчі споруди, лінії електромереж.

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