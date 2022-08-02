На місці працюють екстрені служби. Видно стовп диму.

У вівторок, 2 серпня, російські окупант здійснили ракетний удар по Львівській області.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, ворожі ракети поцілили по одному з об'єктів у Червоноградському районі. Наразі деталей Козицький не повідомив.

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - зазначив він.

Тим часом у мережі з'являються відео, на якому видно стовп густого диму на Львівщині.

Нагадаємо, що РФ вдарила ракетами по Львівщині під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні. Тоді українське ППО збило дві ракети над Вінницькою областю.

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