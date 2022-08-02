Сили протиповітряної оборони продовжують працювати, громадянам необхідно перебувати в укриттях.

У вівторок, 2 серпня, над Вінницькою областю збили дві ворожі ракети.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Над Вінницькою областю працює Протиповітряна оборона. Дві ракети збили", - наголосив Борзов.

Голова обласної військової адміністрації закликав громадян залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Наразі повітряну тривогу оголошено по всій території України, крім Херсонської області та Криму.

Нагадаємо, що 1 серпня Росія завдала ракетного удару по Одеській області. Повідомляється, що було влучення в кар'єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські загарбники обстріляли два райони Миколаєва. За попередньою інформацією, один з них обстріляли чотирма реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", а інший - вісьмома ракетами С-300.

Тим часом українська розвідка оприлюднила телефонну розмову одного з російських окупантів, у якій він зізнається, що Росія застосовує в Україні заборонені фосфорні боєприпаси.

Раніше військовий експерт Олег Жданов оцінив шанси української системи протиповітряної оборони збити ядерну ракету.

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