У ISW зауважили, що це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.

Російські окупанти незначно просунулися на лівому березі Дніпра в Херсонській області та використовують на цьому напрямку хімічну зброю.

Про це йдеться у свіжому огляді Інститут вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися в західній частині Кринок на лівому березі Дніпра.

При цьому у звіті підкреслюється, що 810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту РФ підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти ЗСУ. У ISW зауважили, що це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія.

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22 грудня уTelegram-каналі 810-та окрема бригада морської піхоти РФ розповіла про "радикальну зміну тактики" проти ЗСУ у Кринках. Зокрема, вони заявили, що застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції, щоб вибити українських військових з позицій. Окупанти навіть опублікували знімки, на яких чітко видно застосування К-51 проти ЗСУ, ймовірно, в Кринках.

За даними ISW, гранати К-51 наповнюються подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил), різновидом сльозогінного газу, який застосовується проти розгону демонстрантів.

Раніше аналітики ISW зазначали, що окупанти використовували гранати K-51 проти українських військових в Донецькій області в листопаді минулого року.

Аналітики додали, що попри атаки окупантів, підтвердженої зміни лінії фронут на межі Донецької та Запорізької областей немає. Тривають позиційні бої в районі Роботиного. Також у звіті з посиланням на російські джерела йдеться про те, що 22 грудняЗСУ атакували безпілотником Бердянськ і завдали удару по будівлі адміністрації Токмака ракетами HIMARS.

Ситуація на Херсонському напрямку

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

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