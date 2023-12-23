Знищено десятки окупантів, гармати, міномет, ретранслятор зв'язку та 10 одиниць автобронетехніки.

На лівому березі Дніпра російські загарбники штурмують позиції українських захисників, але втрачають багато живої сили та техніки.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, підрозділи ЗСУ за добу відбили 17 штурмів ворога на лівобережжі Дніпра. Зазнавши втрат, противник відійшов на свої позиції.

Наразі триває потужна контрбатарейна боротьба, окупаційним військам наноситься вогневе ураження по їх місцях дислокації, вогневих позиціях і тилах. Зокрема, за минулу добу ліквідовано - 36 окупантів, знищено 10 гармат, міномет, два FPV-дрони, БпЛА "Мавік-3", ретранслятор зв'язку, 10 одиниць автобронетехніки та спостережний пункт.

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Водночас окупанти продовжують аеророзвідку, розгортають нові спостережні пости замість знищених, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують реактивні системи залпового вогню та використовують дрони різного типу, в тому числі споряджені осколковими боєприпасами. Таким чином агресор б’є по мирному населенню правобережжя Херсонщини та прибережних громад Миколаївщини.

Протягом минулої бойової доби противник завдав авіаційний удар із застосуванням 4 керованих авіабомб по Кринках на Херсонщині та удар керованою авіаційною ракетою Х-59 в напрямку Кропивницького. Ракету знищено силами протиповітряної оборони.

"Знову Херсон перебував під потужними артилерійськими обстрілами. Ворог гатив 10 разів з різних видів зброї. Також були обстріляні Зимівник, Антонівка, Іванівка, Михайлівка, Львове, Тягинка на Херсонщині, Очаків Миколаївщині. Чотири жителі Херсонщини отримали поранення. В Херсоні ворог вчергове обстріляв лікарню", - розповіли у Силах оборони.

На щастя в тих приміщеннях, куди влучили снаряди, людей не було. Пошкоджено адмінбудівлю, більше десятка приватних будинків, 2 автобуси та лінію газопостачання.

Також окупанти продовжують застосовувати FPV-дрони та БпЛА різних модифікацій з уражаючими функціями. Зокрема, зафіксовано 3 удари та 8 скидів осколкових боєприпасів по населених пунктах Херсонщини: Кізомис, Ольгівка, Новоберислав, Придніпровське, Зміївка, Саблуківка, Михайлівка та Золота Балка. Поранено цивільного.

За даними військових, корабельне угруповання ворожого флоту згорнуто і включно з ракетоносіями заведене в пункти базування.

Ситуація на півдні України - останні дані

Нагадаємо, напередодні ЗСУ на лівобережжі ліквідували 42 окупанти, знищено чотири гармати, міномет, човен, FPV- дрон, чотири одиниці автобронетехніки, польовий пункт боєпостачання та пункт спостереження. Водночас протягом минулої доби противник завдав три авіаційні удари із застосуванням 15 керованих авіабомб по населених пунктах лівого і правого берега Дніпра Херсонської області.

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