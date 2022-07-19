Їхнє місцезнаходження невідоме.

Російські окупанти викрали ще двох працівників Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Енергоатому".

Зазначається, що на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції окупанти продовжують безчинства та провокації, намагаючись морально і фізично зламати персонал станції.

Так, стало відомо про нові викрадення українських атомників.

"18 липня російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову з керівного персоналу. Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву", - наголошується у повідомленні.

Наразі місцезнаходження викрадених невідоме.

"І це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією", - підкреслили в "Енергоатомі".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією "Енергоатому", 17 липня російські окупанти викрали начальника Служби охорони навколишнього середовища Запорізької атомної електростанції Ігоря Квашніна.

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