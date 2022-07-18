Російські військові викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької атомної електростанції. Окупанти вдаються до нових методів терору.
Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.
"Вчора - 17 липня - вони захопили та вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. На цей момент його місцеперебування неможливо встановити", - йдеться в повідомленні.
За словами Орлова, ця служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто за відсутність забруднення будь-якими речовинами.
Як раніше повідомляв УНІАН, з 4 березня Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками. Також під окупацією знаходиться місто-супутник ВП ЗАЕС Енергодар.
За даними "Енергоатому", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї і встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.
Пізніше глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що російські окупанти завозять техніку на захоплену Запорізьку АЕС і обстрілюють Україну.