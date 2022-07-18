Дмитро Орлов заявив, що служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС.

Російські військові викрали начальника служби охорони навколишнього середовища Запорізької атомної електростанції. Окупанти вдаються до нових методів терору.

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Вчора - 17 липня - вони захопили та вивезли в невідомому напрямку начальника служби охорони навколишнього середовища Ігоря Квашніна. На цей момент його місцеперебування неможливо встановити", - йдеться в повідомленні.

За словами Орлова, ця служба відповідає за безпеку навколишнього середовища АЕС, тобто за відсутність забруднення будь-якими речовинами.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 4 березня Запорізька АЕС контролюється російськими загарбниками. Також під окупацією знаходиться місто-супутник ВП ЗАЕС Енергодар.

За даними "Енергоатому", російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу і використовують її як щит. Вони розгорнули важкі артилерійські батареї і встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

Пізніше глава НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що російські окупанти завозять техніку на захоплену Запорізьку АЕС і обстрілюють Україну.

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