Цього вечора російські загарбники завдали ударів по кільком областям України. На сході більшість ракет було збито.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Противником ввечері неділі нанесено ракетний удар по зоні відповідальності з’єднання. Загалом ворогом застосовано 11 крилатих ракет", – йдеться в повідомленні.

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Сповіщається, що підрозділами повітряного командування "Схід" збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 - Х-101, 2 - "Калібр".

Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині. Як сповіщалося, росіяни атакували Кременчуцький район.

Як писав УНІАН, ввечері в неділю, 11 вересня, по всій України оголошено повітряну тривогу. Після повідомлень про вибухи у кількох областях немає світла або спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко раніше сповістив, росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі.

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив, що був удар по інфраструктурному об'єкту Харкова.

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