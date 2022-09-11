Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що був удар по інфраструктурному об'єкту Харкова.

Ввечері в неділю, 11 вересня, по всій України оголошено повітряну тривогу. Після повідомлень про вибухи у кількох областях немає світла або спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Як повідомила Деркачівська міська рада (Харківшина), окупанти вдарили по об'єктам критичної інфраструктури.

"Шановні громадяни! На даний момент територія громади повністю знеструмлена у зв'язку з тим, що окупанти вдарили по об'єктам критичної інфраструктури! Будь ласка, зберігайте спокій. Харківобленерго вже працює над вирішенням цього питання!", – йдеться в повідомленні.

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Аналогічне повідомлення надійшло із Первомайської громади на Харківщині.

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що був удар по інфраструктурному об'єкту Харкова.

"Унаслідок удару – у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини в тих же районах немає й води – не працюють насоси. Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема – у Харківській області", – написав він.

Він також закликав усіх дотримуватися спокою та підтвердив, що фахівці та комунальники вже працюють над усуненням пошкоджень.

Тим часом на Сумщині, як сповістив голова ОВА Дмитро Живицький, по всій області впала напруга у електромережі.

"Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та іншу побутову техніку для уникнення її пошкодження! Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардування у березні. Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об'єктам енергозабезпечення в Україні", – зазначив він.

Крім цього, надходили повідомлення у соцмережах про знеструмлення населених пунктів в Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Одеській областях. З'являються також повідомлення про проблеми з водопостачанням.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, не повідомляючи про причини проблеми, сповістив: "Світло та водопостачання по області скоро будуть відновлені. Енергетики вже працюють.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що в області ситуація повністю контрольована. Усі служби працюють згідно визначених завдань.

Голова Нікопольської РВА (Дніпропетровська область) Євген Євтушенко опублікував повідомлення із закликом заряти мобільні телефони та повербанки.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко пізніше сповістив, що деякі міста та громади області залишилися без світла.

"Росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі. Не можуть змиритися з поразками на полі бою. Та ми впораємося. Уже працюють усі служби. Відновимо все з максимально можливою швидкістю", – написав він без уточнень.

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