Найбільші руйнування зафіксовані у Краснопільській громаді - пошкоджені будинки, залізничні колії.

Сьогодні окупанти випустили 84 боєприпаси по території Сумщини, одна людина загинула.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Росіяни випустили 84 боєприпаси по нашій території. З яких: міни, снаряди та 18 ракет, випущених з гвинтокрилів з території РФ", - зазначив він.

Відео дня

За словами Живицького, під ворожим вогнем опинилися Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Зноб-Новгородська та Великописарівська громади.

Найбільші руйнування зафіксовані у Краснопільській громаді - пошкоджені будинки, залізничні колії.

"Також під час ранкового ракетного удару загинув 51 річний місцевий цивільний чоловік", - додав голова ОВА.

Обстріли Сумщини окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у зведенні Сумської ОВА зазначалося, що вночі окупанти з мінометів та самохідних артилерійських установок обстріляли територію прикордонної Зноб-Новгородської громади, зафіксовано 20 "прильотів".

Крім того, 1 жовтня протягом дня ворог двічі обстрілював територію Середино-Будської громади - зафіксовано 8 "прильотів" зі ствольної артилерії.

РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого й обстрілювала не раз різні мирні населені пункти. Станом на початок вересня через ворожі обстріли загинуло понад 7 тисяч мирних людей, а 5,5 тисяч - отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: