Окупанти вели вогонь із "Градів" та САУ.

Сьогодні зафіксовано 9 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"За день було 9 обстрілів прикордонних населених пунктів. Понад 150 приходів. Усі гучні звуки, що чули сьогодні сумчани - це обстріли прикордоння області. Зокрема, опівдні росіяни обстріляли з САУ житловий масив села Кияниця. 40 прильотів", - зазначив він.

Відео дня

За його словами, території Юнаківської громади також були під мінометним вогнем ще кілька разів впродовж дня.

"Середино-Будська громада: 7 приходів із САУ. Есманська громада: 9 російських мін. Попередньо - без наслідків. Краснопільська громада: близько 15 години територію накрили вогнем із "Градів". 40 прильотів. Міномет - 15 прильотів. Ввечері, по іншій частині території громади, ще 5 прильотів. Миропільська громада. Ворог відкрив вогонь з артилерії після 17 години. Усього 19 прильотів, пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. Деталі згодом. Білопільська громада - 10 приходів з мінометів. Інформація щодо наслідків уточнюється. Великописарівська громада: були мінометні прильоти близько 20 години. Після 21 години - 8 ракет з гвинтокрилу. Деталі згодом", - поінформував Живицький.

Обстріли Сумщини окупантами: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у зведенні Сумської ОВА зазначалося, що вночі окупанти з мінометів та самохідних артилерійських установок обстріляли територію прикордонної Зноб-Новгородської громади, зафіксовано 20 "прильотів".

Крім того, 1 жовтня протягом дня ворог двічі обстрілював територію Середино-Будської громади - зафіксовано 8 "прильотів" зі ствольної артилерії.

РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого й обстрілювала не раз різні мирні населені пункти. Станом на початок вересня через ворожі обстріли загинуло понад 7 тисяч мирних людей, а 5,5 тисяч - отримали поранення.

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