Дітей віком від 8 до 18 років примусово перевезли до психіатричної лікарні в Сімферопольському районі.

Російські окупанти вивезли до Криму 12 дітей з інвалідністю з Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Росіяни продовжують цинічно викрадати українських дітей на тимчасово окупованих територіях. На цей раз вони примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області. Станом на 22 жовтня до Криму було вивезено 12 вихованців комунального закладу", - наголосив він.

Відео дня

Єрмак додав, що ця інформація вже надійшла до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Він зауважив, що ще 7 жовтня окупанти створили так звану бюджетну установу "Олешківський дитячий будинок-інтернат" на базі майнового комплексу комунального закладу "Олешківський дитячий будинок-інтернат" та призначили нового "директора закладу".

"Нам відомо, що на сьогоднішній день в закладі перебувало 82 дитини, 40 з яких є паліативними. 12 дітей з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи віком від 8 до 18 років примусово перевезли до Клінічної психіатричної лікарні №5, яка знаходиться в селі Строгонівка Сімферопольського району АРК Крим", - написав Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що наразі невідомо, що буде далі з цими дітьми.

"За такі дії має бути жорстка правова відповідь - це геноцид українців. Ми робимо все, щоб росіяни відповідали за це. І вони відповідатимуть на полі бою та перед міжнародним трибуналом, який обов'язково буде", - підкреслив Єрмак.

Крадіжка дітей на Херсонщині

21 жовтня голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що з Херсонського обласного будинку дитини російські окупанти викрали 46 дітей, назвавши це "евакуацією".

Раніше сьогодні, 23 жовтня, перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголосив, що російські загарбники вивозять дітей з дитячих будинків Херсонщини до Криму.

Також він зазначив, що окупанти почали ходити по будинках місцевих жителів. Поки що примусово їх не вивозять, але чинять значний психологічний тиск для того, щоб вони погоджувалися виїжджати до Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: