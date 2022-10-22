Ворог здійснює спроби забезпечити свою евакуацію, яка так чи інакше здійснюється.

У Херсонській області відбувається частковий відхід російських окупантів у нічний час. Саме цим пояснюються наші обстріли Антонівського мосту.

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Еспресо".

"На мій погляд, зараз росіяни намагаються забезпечити свій відхід з правого берега річки Дніпро, при умові, якщо таке рішення прийнято. Тому, саме через це противник може укріплювати свої позиції, щоб позбавити можливості українські війська активно перешкоджати їхньому відходу. А відхід вже є і відбувається у нічний час, саме цим пояснюються наші обстріли Антонівського мосту. Відповідно, росіяни роблять спроби забезпечити свою евакуацію, яка так чи інакше здійснюється", - пояснив експерт.

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За його словами, невідомо, чи потягне така евакуація відхід всіх ворожих військ за Дніпро. Наразі на правому березі у ворога стоять досить сильні та боєздатні війська, які ще влітку туди були перекинуті за наказом президента РФ Володимира Путіна. На той напрямок також відправляють мобілізованих росіян.

"Але ж, якщо російські війська відійдуть на лівий берег Дніпра, то можна передбачити, що вони будуть перекинуті, наприклад, на Запорізьку область, щоб запобігти нашому просуванню у бік Мелітополя, Бердянська, Маріуполя. Або це перекидання може бути на Донеччину для того, щоб забезпечити захоплення решти території області та спробувати взяти Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ. Також не потрібно виключати, що може бути перекидання противника на північний напрямок, бо про північ все частіше зараз говорять у вимірі підвозу росіянами своїх мобілізованих до Білорусі, щоб сформувати так зване регулярне угруповання разом з білоруськими військами", - підсумував Попович.

Ситуація у Херсонській області

Наприкінці серпня на різних напрямках почався контрнаступ ЗСУ. Сили оборони просунулися у Херсонській області. Станом на 21 жовтня у регіоні деокуповано 88 населених пунктів.

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська влада, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ своїх військ і здачу значних територій Херсонської області українській армії.

На півдні нашої держави українські захисники активно знищують супротивника та його важливі об'єкти, техніку й озброєння.

22 жовтня стало відомо, що на півдні ЗСУ ліквідували 17 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град" та три склади з боєприпасами.

У Генштабі нашої армії повідомили, що станом на 22 число на нашій землі загалом вже ліквідували 67 070 супротивників.

Згодом стало відомо, що російські окупанти готують тимчасово захоплений Херсон до вуличних боїв.

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