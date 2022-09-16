Ворожий снаряд знищено в повітрі.

Російські окупанти ввечері у четвер, 15 вересня, атакували Одещину ракетою.

Про це повідомили в Оперативному Командування "Південь".

"Ввечері 15 вересня, під час повітряної тривоги, ворог спрямував з акваторії Чорного моря по Одещині крилату ракету морського базування "Калібр". Силами протиповітряної оборони ворожий снаряд знищено в повітрі", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Повітряну тривогу в Одесі і області було оголошено о 21:52. Вона тривала до 22:22. Повідомлення про вибухи з’явилися близько 22:00.

За інформацією Військово-Морських сил ЗСУ, станом на 15 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 4 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 32 ракети.

Як писав УНІАН, 22 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури Одеської області.

А на початку вересня в області поблизу узбережжя вибухнула російська морська міна.

Вас також можуть зацікавити новини: