Сергій Братчук зазначив, що міну зірвало з якоря і її прибило до берега.

В Одеській області в п'ятницю, 2 вересня, прогримів вибух. Поблизу узбережжя вибухнула російська морська міна.

Про це повідомив речник Одеської Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

"Ворожа морська міна, яку зірвало під час шторму з якоря, здетонувала у воді поблизу Одеського узбережжя", - йдеться в повідомленні.

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При цьому він нагадав, що в області досі заборонено купатися в морі, а також відвідувати пляжі і узбережжя.

Крім того, він зазначив, що в селі Протопопівка на березі Хаджибейського лиману співробітники ДСНС вилучили і знищили дві міни калібру 82 мм.

"Ні в якому разі не можна торкатися і брати в руки підозрілі предмети, особливо після нанесення ворогом ракетно-бомбового, артилерійського ударів, тому що це можуть бути елементи вибухають із затримкою касетних боєприпасів", - підсумував Братчук.

Як раніше повідомляв УНІАН, спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що 14 серпня в курортній затоці в Одеській області на міні підірвалися двоє людей. В результаті інциденту загинули два будівельника, а ще одна людина отримала поранення.

21 серпня на Одещині Сили оборони виявили чергову морську дрейфуючу міну, яка згодом була ліквідована.

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