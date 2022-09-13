Авдіївка знову зазнала масованого обстрілу на світанку.

Унаслідок нічного артобстрілу російськими окупантами міста Торецьк Донецької області було поранено трьох людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що цієї ночі окупанти обстріляли Слов'янськ та завдали ударів по містах на лінії фронту.

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Так, у Слов'янську від обстрілу щонайменше одна людина загинула та одна дістала поранення. Снаряди влучили у сільгосптехнікум, дві багатоповерхівки, ще шість будинків зазнали пошкоджень від вибуху.

"Троє людей поранено внаслідок нічного артобстрілу Торецька, пошкоджено щонайменше 4 будинки", - написав голова ОВА.

Під вогонь потрапило також смт Гостре в Курахівській громаді. Там обійшлося без постраждалих, але пошкоджено один двоповерховий будинок.

"Авдіївка вже котрий день поспіль зазнає масованого обстрілу на світанку. Сьогодні обійшлося без постраждалих, обсяги завданої шкоди уточнюємо", - повідомив Кириленко.

По Сіверську вночі окупанти завдали авіаудару.

"Достеменно відомо про один зруйнований будинок. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань ще необхідно встановити", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупанти вбили 5 цивільних осіб на Донеччині.

"За 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 у Вугледарі, 1 у Георгіївці та 1 у Слов'янську. Ще 10 людей отримали поранення", – сповістив голова Донецької ОВА Павло Кириленко та додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.