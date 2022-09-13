Ще 10 людей отримали поранення.

За минулу добу російські окупанти вбили 5 цивільних осіб на Донеччині.

Як сповістив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, ще 10 людей отримали поранення.

"За 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 у Вугледарі, 1 у Георгіївці та 1 у Слов'янську. Ще 10 людей отримали поранення", – сповістив він та додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Відео дня

Керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях проінформував, що учора ввечері місто зазнало масованого обстрілу.

"Два прильоти у багатоповерхову забудову. Пряме влучання у п'ятиповерхівку на вул. Поштовій, 12. Постраждали й розташовані поруч будинки на вул. Свободи", - написав він.

Ще один "приліт" стався біля багатоповерхівки на Світлодарській, 3. Також пошкоджено довколишні будинки.

Місця інших влучань встановлюються Державною службою України з надзвичайних ситуацій та поліцією, додав Лях.

"Внаслідок обстрілу поранено жінку, загинув 86-річний чоловік", - повідомив він.

Лях також додав, що ремонтники займаються відновленням подачі електроенергії на вул. Ярослава Мудрого та обстеженням пошкоджень на вул. Поштовій, Свободи та Світлодарській.

Як писав УНІАН, російський диктатор Володимир Путін наказав окупантам до 15 вересня захопити всю Донецьку область.

Водночас станом на 12 вересня відомо, що Україна контролює 45% Донецької області.

"Контроль, незважаючи на всі їхні спроби, лишається сталим над 45% області. Це з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха - це не зайняті міста ворогом, а знищені міста ворогом", - сповіщав Кириленко.

Він також зазначив, що російські окупанти продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Зокрема, 11 вересня окупанти вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці на Донеччині, поранено людину.

Вас також можуть зацікавити новини: