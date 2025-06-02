Російські загарбники не збираються обмежуватися створенням так званої "буферної зони" на кордоні з України, оскільки мають намір окупувати усю Сумську область. Наразі ворогу вдалося просунутися вглиб Сумщини на 6-7 км. Про це начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов повідомив в ефірі телеканалу "Новини.Live".
"Окрім того, що ворог намагається просуватися у бік Сум, також ворог постійно здійснює обстріли. Зараз триває евакуація місцевого населення з тих районів, де точаться бої. Наразі, якщо говорити про ту територію, яку вже зміг окупувати ворог, це по фронту близько 15 км і близько 6-7 км в глибину", - наголосив Шевцов.
За його словами, російські загарбники намагаються просунутися у бік Юнаківки, бо це є стратегічно важливим населеним пунктом, оскільки знаходиться ближче до Сум. Захоплення Юнаківки дасть ворогу здійснювати більш більш прицільні обстріли.
"Якщо ворог займе Юнаківку, то місто Суми опиниться безпосередньо під загрозою", - відзначив він.
Крім того, начальник пресслужби вважає, що так звана "буферна зона" - це примарне явище, її ніде не буде, бо з точки зору окупантів - це просто зона бойових дій.
"Буферна зона, це та сама лінія зіткнення, на якій будуть постійно точитися бої. І вона буде просуватися, доки ворог повністю не захопить певну територію. У ворога є намір не просто зайти і створити так звану "буферну зону" в 20-30 км, а повністю захопити Сумську область, так само як і Харківську та інші області на сході України", - переконаний Шевцов.
Сумська область - новини
За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ситуація на прикордонні Сумщини складна. Росіяни продовжують спрямовувати піхотні групи в межах двох населених пунктів - Хотінь та Юнаківка. Ворог намагається розширити зону заходу цих піхотних груп на територію Україну.
31 травня стало відомо, що у Сумській області оголошено про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів.