В обласній військовій адміністрації закликають людей не зволікати з виїздом.

У Сумській області оголошено про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Зазначається, що рішення ухвалене через постійну загрозу життю населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.

Згідно з документом, евакуація проводиться з таких населених пунктів:

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▪️ Горобівка (Річківська сільська громада);

▪️ Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

▪️ Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

▪️ Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

В ОВА закликають місцевих жителів не зволікати з евакуацією. "Залишатися в зоні постійної небезпеки – це пряма загроза вашому життю та здоров’ю", - зазначається у повідомленні.

Мешканцям обіцяють надати транспорт, гуманітарну допомогу та тимчасовий прихисток, а також забезпечити соцвиплати.

У Сумській ОВА нагадують, що, наразі, під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

Ситуація на Сумщині

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко 29 травня повідомив, що на Курщині РФ накопичила достатньо сил для того, щоб атакувати Україну. Він також додав, що не зменшується активність ворожих диверсійних груп. Найбільш активні вони у межах Сумської області.

За даними порталу Deep State, ворог закріпився в чотирьох населених пунктах Сумщини. Цю інформацію підтвердили і в ОВА.

Ворог заявив про захоплення стратегічно важливого села Юнаківка, однак цю інформацію спростували в обласній адміністрації.

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