Вранці Повітряні сили попередили про пуски крилатих ракет з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Сьогодні вранці військові повідомили про пуски крилатих ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях - 06.30. Там зауважили, що перша група ракет в Харківській області в напрямку Дніпропетровщини, але курс може змінюватись. "Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - закликали в Повітряних силах.

Біля 7 ранку ракети над Дніпром змінили напрямок на захід. Пролетівши над Кіровоградською і Черкаською областями в напрямку Київщини. Ракети курсом на Київ з південного напрямку. О 7:38 у Київській МВА повідомили, що на околицях Києва працює ППО.

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О 7:41 зафіксовано чергову групу ракет в Чугуївському районі Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.

У МВС закликали українців не знімати роботу ППО і зберігати інформаційну тишу.