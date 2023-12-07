Там зазначили, що ворог запускав свої дрони з окупованого Криму.

У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму.

Як повідомили у Повітряних силах, усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основні напрямки удару – Хмельницька та Одеська області.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА противника", - уточнили деталі військові.

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Там додали, що залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Нічна атака дронів

Вже кілька ночей підряд російські окупанти атакують Україну дронами-камікадзе. В ніч на 7 грудня, так само як і на 6 грудня, окупанти запустили декілька груп дронів, які слідували з окупованого Криму в Херсонську, Миколаївську, Кіровоградську та Черкаську області, а далі повертали на захід.

В ніч на 5 грудня противник атакував Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ. Тоді наші військові збили 17 дронів.

А в ніч на 4 грудня окупанти також запустили дрони по українських містах, їм вдалося долетіти до західних областей. Тоді Повітряні сили відзвітували про роботу ППО у дев'яти областях.

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