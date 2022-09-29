Троє осіб було поранено, але один з них помер у лікарні.

Російські загарбники за поточну добу випустили майже 200 мін і снарядів по Сумщині, є жертви.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"За день російські покидьки випустили по території області майже 200 мін та снарядів", - зазначив він.

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Зокрема, окупанти "били ледь не по всьому кордону, по цивільних об’єктах на території Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигінської, Есманської, Краснопільської, Середино-Будської територіальних громад та околиць села Юнаківка".

"Приходи були зі ствольної артилерії, мінометів та САУ", - додав Живицький.

Водночас, в результаті одного з обстрілів трьох людей поранено, один від важких ран помер у лікарні.

"Пошкоджені лінії електропередач та мережі Інтернет в низці населених пунктів. Внаслідок обстрілу околиць села Павлівка пошкоджено 5 житлових будинків", - додав голова ОВА.

Авіаудар по лікарні на Сумщині

Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади на Сумщині.

"Авіаудар по лікарні Великописарівської громади. Росіяни продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини – сьогодні після 9 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню", - заявив Живицький.

В результаті інциденту приміщення лікарні зруйновано, є постраждалі серед людей.

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