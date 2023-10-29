Втім, вони не здатні нести достатню вагу вибухівки, щоб уражувати важливі об'єкти.

Російські окупанти використовують нову версію безпілотника-камікадзе "Ланцет" ("Изделие-53"). Він може автономно ідентифікувати цілі.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), ці "пташки" почали активно літати з 21 жовтня. Безпілотник нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару. "Изделие-53" поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів.

Корисне навантаження таких БПЛА сягає від трьох до п’яти кілограмів, чого недостатньо для значного пошкодження важливих військових цілей.

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Модернізація "Ланцетів" - що відомо

Нагадаємо, раніше в ЗСУ повідомляли, що росіяни проводять модернізацію свого озброєння. Зокрема, окупаційні війська удосконалили безпілотники "Ланцет".

Тепер їхня дальність польоту зросла до 70 кілометрів. "Що стосується їхніх дронів "Ланцет", то дійсно останнім часом росіяни почали показувати дива їх технічного вдосконалення. Оскільки якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їхні можливості польоту збільшились до 60-70 км", – повідомляла керівниця прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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