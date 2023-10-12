Окупанти продовжують вдосконалювати свої безпілотники.

Росіяни проводять модернізацію свого озброєння. Зокрема, окупаційні війська удосконалили безпілотники "Ланцет".

Про це в ефірі "Еспресо" повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Тепер їхня дальність польоту зросла до 70 кілометрів.

"Зараз росіяни можуть вдаватись до модернізації своїх озброєнь. Також вони продовжують вдосконалювати свої безпілотники. Оскільки нашу війну не даремно називають війною дронів. Сьогодні все частіше бойові дії переходять у повітря", – зазначила вона.

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За словами Гуменюк, росіяни почали частіше запускати дрони з тимчасово окупованих територій на лівобережжі Дніпра.

"Навіть тоді, коли наша контрбатарейна боротьба має успіх і ми вибиваємо артилерію противника, росіяни все частіше застосовують ударні дрони з тимчасово окупованої території на лівому березі Дніпра. Зокрема й ті, що скидають вибухово-осколкові боєприпаси. Що стосується їхніх дронів "Ланцет", то дійсно останнім часом росіяни почали показувати дива їх технічного вдосконалення. Оскільки якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їхні можливості польоту збільшились до 60-70 км", – резюмувала керівниця прес-центру Сил оборони півдня.

Що відомо про дрони "Ланцет"

"Ланцет" – це російський безпілотник, який призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на передовій і в тилу. Відомо, що вони можуть кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, а потім стрімко атакувати її. Загалом у повітрі "Ланцет" може перебувати біля години.

Максимальна швидкість "Ланцета" в останній модифікації становить 110 км/год (в умовах звичайного польоту) та 300 км/год при атаці на ціль. Вага такого дрона становить біля 12 кг.

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