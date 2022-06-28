Близько 17:30 російські війська запустили по Дніпропетровщині 6 ракет.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру з акваторії Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Сьогодні близько 17:30 російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря. Шість ракет рашистів було спрямовано по місту Дніпро", - мовиться у дописі.

Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ було збито чотири ракети ворога.

Як повідомляв УНІАН, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі внаслідок ворожого ракетного удару зруйновано об'єкт залізничної інфраструктури і промислове підприємство. Горить сервісна компанія.

Також українські військові збили ракети над Синельниківським районом.

На місцях працюють рятувальники. Під завалами шукають людей.

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