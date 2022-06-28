Російські загарбницькі війська випустили шість ракет по Дніпропетровській області, половину вдалось перехопити системами ППО.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко.
"У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія", - написав голова ОВА.
Три ракети наші військові збили над Дніпром та над Синельниківським районом.
На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.
Удари по Дніпру: що відомо
Ввечері, 28 червня, у Дніпрі та Миколаєві одночасно пролунали вибухи, що супроводилися задимленням.
Мер Дніпра Борис Філатов згодом уточнив, що ракета влучила у місцеве СТО, де в той час перебували робітники.
Жодної зброї та військових на станції не було, додав Філатов, підприємство займалось ремонтом цивільних автомобілів.