Три ракети наші військові збили над Дніпром та над Синельниківським районом.

Російські загарбницькі війська випустили шість ракет по Дніпропетровській області, половину вдалось перехопити системами ППО.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко.

"У Дніпрі через "прильоти" зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія", - написав голова ОВА.

Три ракети наші військові збили над Дніпром та над Синельниківським районом.

На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.

Удари по Дніпру: що відомо

Ввечері, 28 червня, у Дніпрі та Миколаєві одночасно пролунали вибухи, що супроводилися задимленням.

Мер Дніпра Борис Філатов згодом уточнив, що ракета влучила у місцеве СТО, де в той час перебували робітники.

Жодної зброї та військових на станції не було, додав Філатов, підприємство займалось ремонтом цивільних автомобілів.

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