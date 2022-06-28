На місці ударів працюють рятувальники / Скріншот

Російські загарбницькі війська випустили шість ракет по Дніпропетровській області, половину вдалось перехопити системами ППО.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко.

"У Дніпрі через "прильоти" зруйнована  залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія", - написав голова ОВА.

Три ракети наші військові збили над Дніпром та над Синельниківським районом. 

На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.

Удари по Дніпру: що відомо

Ввечері, 28 червня, у Дніпрі та Миколаєві одночасно пролунали вибухи, що супроводилися задимленням.

Мер Дніпра Борис Філатов згодом уточнив, що ракета влучила у місцеве СТО, де в той час перебували робітники.

Жодної зброї та військових на станції не було, додав Філатов, підприємство займалось ремонтом цивільних автомобілів. 

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