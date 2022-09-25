Він закликав містян дотримувати правил поведінки при повітряній небезпеці.

Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя ракетами.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя. Будьте обережні! Дотримуйтесь правил повітряної безпеки!", - закликав він.

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Голова ОВА додав, що подробиці буде повідомлено згодом.

Старух також повідомив, що за попередньою інформацією, йдеться про близько десятка прильотів.

Обстріли Запоріжжя російськими окупантами

Нагадаємо, над Запоріжжям вночі ППО збили ворожу ракету.

"Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету. Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає", - зазначив Олександр Старух.

Раніше він повідомив, що внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами Запоріжжя одна людина загинула, 9 осіб поранено.

Відомо про щонайменше п'ять прильотів по місту, уражені об'єкти інфраструктури. Одна ворожа ракета влучила у житловий сектор, що викликало пожежу у багатоповерховому будинку.

Вороги вже не раз обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти в Україні, зокрема і в Запорізькій області. Через супротивників є багато руйнувань, жертв й постраждалих.

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