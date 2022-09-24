В обласному центрі супротивник поцілив в об'єкти інфраструктури.

Російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя, відомо про щонайменше п'ять "прильотів", одна ворожа ракета поцілила у житловий сектор обласного центру та спровокувала пожежу в багатоповерховому будинку.

Одна людина загинула, а 7 осіб отримали поранення, їм надали медичну допомогу, про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог здійснив ракетну атаку на Запоріжжя. Відомо щонайменше щодо п'ятьох прильотів по місту. Уражені об'єкти інфраструктури", - зазначив він.

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Голова ОВА закликав містян бути обережними.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram написав, що внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю ушкоджено житловий будинок, і є постраждалі.

Війна проти Росії в Україні та обстріли Запоріжжя супротивником

Російські загарбники рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в нашу країну. Супротивники вже не раз обстрілювали Запорізьку область, були руйнування, жертви й постраждалі.

Нагадаємо, близько опівночі 22 вересня вороги також завдали ударів по Запоріжжю. У результаті атаки пошкоджено цивільну інфраструктура міста, були постраждалі.

В МВС України на початку вересня повідомлили, що в нашій державі через ворожі обстріли вже загинули понад 7 тисяч цивільних, 5,5 тис. - поранені.

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