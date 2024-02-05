Крім того, росіяни зупинили штурмові дії на Шахтарському напрямку.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, авіаційних ударів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) протягом минулої доби дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля населених пунктів Багданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. На цій ділянці відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас у Генштабі зазначили, що українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Російські окупанти просунулися на п'ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу, на схід від Авдіївки, а також на північний захід від Мар'їнки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), окупанти незначно просунулися на південний захід від Бахмута на тлі позиційних боїв. Геолокаційні матеріали, датовані 3 лютого, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

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