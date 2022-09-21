На полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з РФ.

Єнакієвський металургійний завод припиняє роботу через "мобілізацію" працівників, а в окупованому Торезі організували тренувальний табір для засуджених.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

"На полігоні поблизу тимчасово окупованого Торезу окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених з рф. Наразі триває доправлення в табір "особового складу"", - зазначили в ГУР.

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Там додали, що розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території "ДНР". "Новобранці" мають поповнити склад так званого батальйону "сомалі", 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ. Потенційних "контрактників" відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій, при цьому кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт.

"Влада "ДНР" скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку/звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим, планується "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється"", - зазначили в ГУР.

Також у розвідці повідомили, що мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

"В окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів треба повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації", - зазначили в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

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