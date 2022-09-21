Відповідний указ вже підписаний.

У Росії з сьогоднішнього дня оголошується часткова мобілізація.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін у відеозверненні.

За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

Відео дня

При цьому призвані на військову службу перед відправкою в частини обов'язково будуть проходити додаткову військову підготовку.

За словами Путіна, всі питання матеріального, ресурсного та фінансового забезпечення оборонних підприємств, повинні бути вирішені урядом в найкоротші терміни.

"Уряду, Міноборони мною вже були дані доручення в повному обсязі і в найкоротший термін визначити правовий статус добровольців і бійців "ЛНР" і "ДНР". Він повинен бути таким же як у кадрових військових, включаючи медзабезпечення, соцгарантії", - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня колишній командувач військами США в Європі, експерт Вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що у разі мобілізації в Росії буде потрібно кілька місяців на екіпіровку і навчання нових солдатів, перш ніж їх відправлять на війну в Україні.

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