За словами Патріка Райдера, завдання Україною ударів по території РФ із застосуванням американської зброї відповідає політиці США.

Українська влада заздалегідь не попереджала адміністрацію Сполучених Штатів Америки про атаку ЗСУ на Курську область РФ. Про це заявив прес-секретар Пентагона Патрік Райдер.

За його словами, Вашингтон проводить консультації та обговорює з Києвом операцію у Курській області. При цьому завдання Україною ударів по території РФ із застосуванням американської зброї відповідає політиці США.

"Поки що я сказав би, що, за нашими оцінками, вони знаходяться в рамках тієї політики, яку ми встановили, ця політика не змінилася в тому, що стосується, зокрема, застосування американських озброєнь", - сказав Райдер. Відео дня

Він додав, що що США підтримують з Україною контакт, і коли американська влада матиме більше інформації, вони її обов'язково нададуть.

Наступ ЗСУ в Курській області РФ - останні новини

Операція ЗСУ у Курській області РФ знову розвінчує міф про непереможність Путіна. Про це пише CNN.

На думку аналітиків, два місяці тому, коли російські війська увійшли до Харківської області, Київ придивлявся до своїх кордонів, стурбований тим, де ще Росія може знайти вразливі місця. Однак натомість Україна, схоже, подивилася на карту, вирішила, що Росія так само викрита, і перевернула гамбіт Москви з ніг на голову.

Раніше з'явилися нові подробиці про розгром колони РФ у Курській області. Точна кількість загиблих, поранених і зниклих безвісти російських військових унаслідок цього удару ЗСУ невідома.

Водночас родичі обмінюються між собою суперечливими відомостями - фігурує цифра в 96, а в деяких випадках і 300 загиблих.

Вас також можуть зацікавити новини: