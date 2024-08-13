Війна в Україні щорічно нагадує про те, наскільки слабкою насправді є Росія Володимира Путіна.

Операція Збройних сил України у Курській області РФ в черговий раз розвінчує міф про непереможність російського правителя Володимира Путіна. Про це пише CNN.

Зазначається, що це черговий "підкид монети" в конфлікті, який принаймні щорічно нагадує про те, наскільки слабкою насправді є Росія Володимира Путіна. Так, два місяці тому, коли російські війська увійшли до Харківської області, Київ придивлявся до своїх кордонів, стурбований тим, де ще Росія може знайти вразливі місця. Однак натомість Україна, схоже, подивилася на карту, вирішила, що Росія так само викрита, і перевернула гамбіт Москви з ніг на голову.

"Через тиждень, яким би не був остаточний результат вторгнення України в Росію, спочатку незрозуміле, можливо, навіть необдумане рішення Києва направити тисячі військових у Курську область і за її межі приносить неймовірні дивіденди. Вдруге за трохи більше ніж рік Кремль має ворожу силу, що марширує на його півдні, і він дуже мало що може з цим вдіяти", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Автори вказують, що блискавичне просування України є ще одним прикладом спритності та мобільності її сил. При цьому незрозуміло, де українські сили окопаються, а де просто прориваються.

"Відсутність прозорості в російській системі – де помилки та проблеми приховуються, а не вирішуються безпосередньо – йде на користь Києву. Навряд чи Москва чи навіть курський губернатор знають повну картину безладу, в якому вони опинилися", - пише ЗМІ.

Автори зазначають, що "український фінал" має бути так само ретельно розроблений, як і вторгнення, щоб отримати вигоду від успіху Києва.

"Росія вдруге за 15 місяців була грубо принижена. По-перше, це було зроблено прихильниками самого Путіна, які егоїстично звернули увагу на корупцію та безгосподарність. Цього разу це ФСБ самого Путіна, яка не змогла втримати контроль над кордонами у війні за вибором Путіна. Це дерево, що падає, може не видати жодного звуку в жорсткому лісі політичного простору Росії. Але, ймовірно, під час падіння воно вдарило інших. ... Ідея невразливості Кремля, яка вперше була зламана під час їх невдалого початкового вторгнення, розбилася щонайменше втретє в цій війні", - резюмує видання.

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При цьому родичі обмінюються між собою суперечливими відомостями, де фігурує цифра в 96, а в деяких випадках і 300 загиблих.

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