Водночас, Сили оборони України створюють тиск на РФ, аби у неї з'являлася договороздатність.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що операція Збройних сид України у Курській області Росії не веде до можливості обміну якихось територій. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

"Якщо ви маєте на увазі публікації і думки експертів про те, що буде якийсь обмін територіями - Курськ в обмін на щось... То я вам говорю, ми про це вже говорили неодноразово, що це не йдеться про те, щоби обмінювати території", - наголосив Тихий.

Як зазначив речник, якщо після двох з половиною років повномаштабної війни у російського агресора, який напав на Україну і планував її захопити за лічені дні, у самого виявляється захоплена територія, то це загалом змінює динаміку війни і можливостей переговорів, і якихось дипломатичних вирішень.

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"Звісно, що такі речі просто стимулюють, щоб у росії з'являлася ця договороздатність, взагалі згенерувалася в Росії", - наголосив Тихий.

Також він сказав, що Курська операція ЗСУ не підриває мирні ініціативи від інших країн.

"Чим сильніша Україна - тим ближчий мир", - заявив Тихий і додав, що тим ближчим буде дипломатичне вирішення питання завершення російської агресії проти України.

Він пояснив, що посилення обороноздатності, надання Україні зброї і захищати себе у повному обсязі без обмежень на використання озброєння по законним військовим цілям в РФ, операція України на Курщині і санкційні кроки - усе це загалом посилює Україну.

"Логіку, що не треба щось робити, бо це може завадити миру, треба вижати. Така логіка не є правдивою", - сказав Тихий.

Дипломат підкреслив, що принцип територіальної цілісності для України непорушний.

"Будь-які урегулювання і завершення російської агресії проти України можливі лише з повагою до принципів територіальної цілісності", - сказав Тихий.

Це українська делегація доводила китайським партнерам під час візиту в Гуанчжоу влітку.

Водночас, речник вважає дуже показовим той факт, що для російського диктатора Володимира Путіна пріоритетом є захоплення чужої землі, а не захист своєї.

"Це ж абсолютно видно за рішеннями. В Курську, те що стосується і евакуації, і оборони, ми бачимо, які дії у Росії, і при цьому, вона кидає нові й нові тисячі солдатів у бій на українському Донбасі. Це показує пріоритети цієї людини. Для неї захоплення чужої землі важливіше за захист своєї. І я думаю, що ці пріритети прекрасно бачить і російське суспільство", - наголосив Тихий.

Речник нагадав, що раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово відзначав, що операція Сил оборони України в Курській області дозволяє досягти цілу низку задач.

"По-перше, це абсолютно справедливе повернення війни на територію, з якої вона до нас прийшла. По-друге, це поповнення обмінного фонду для того, щоби повернути більше українських людей, і швидше їх повернути додому. По-третє, це створення тиску на державу-агресора", - сказав Тихий.

Зокрема, речник відзначив, що створення тиску потрібне для того, аби розуміли як Росія у цілому, так і російське суспільство, що агресивна війна, розпочата проти України, може повернутися на їх територію.

"Мені здається, що цей сигнал до російського суспільства, так чи інакше, доходить", - нвголосив Тихий.

Він сказав, що Курську операцію треба розглядати саме як збільшення тиску на Росію і як перехоплення Україною ініціативи.

"Я думаю, що це дуже важливо у контексті загалом загального оборонного задуму і плану України", - додав речник.

Операція в Курській області - деталі

Як повідомляло видання Bloomberg, наступ України на Курську область РФ справив враження на союзників Києва, зруйнувавши уявлення про те, що війна зайшла в глухий кут, і показавши порожнечу слів Володимира Путіна про захист своєї території за всяку ціну.

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