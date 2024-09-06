Україна змінила наратив навколо війни вторгнення в Курську область, - експерт

Українські війська показали, що можуть перенести війну на територію Росії, а не просто оборонятися, зазначив він.

Україна "змінила наратив навколо війни" блискавичним вторгненням в Курську область. Про це у коментарі Sky News заявив президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман.

Він зазначив, що українські війська показали, що можуть перенести війну на територію Росії, а не просто оборонятися.

"Вони також змінили наратив навколо Володимира Путіна та того, чи справді він контролював свою власну територію та здатний захистити росіян. Росіяни були дуже здивовані тим, що їх довелося евакуювати з Курської області", - заявив Фроман. Відео дня

Водночас він зазначив, що Україна сподівалася, що операція в Курську виведе частину російських військ зі східної Донецької області, але натомість "росіяни подвоїлися там".

"Це ставить перед Україною серйозний виклик щодо того, як довго вони зможуть утримувати Курщину", - додав він.

Війна в Україні - операція у Курській області

В ISW заявили, що Курська операція вплинула на весь фронт і впливатиме на РФ і після наступу на Покровськ. Вторгнення у Курську область дозволяє ЗСУ кинути виклик російському контролю над загальновійськовою ініціативою в Україні.

Військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий зазначає, що наразі російська пропаганда всіляко намагається замовчувати ситуацію в Курській області: або взагалі ніяк не згадувати, або подавати це, як якийсь дрібний прикордонний інцидент. У противагу йому є "величний потужний наступ на Покровськ".

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