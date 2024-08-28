На його думку, Путін зробить контрнаступ, щоб спробувати повернути територію в Курській області.

Українські війська мають намір зберегти захоплену ними російську територію в Курській області на "деякий час", заявив у середу заступник директора ЦРУ.

Виступаючи на саміті з розвідки і національної безпеки у Вашингтоні, Девід Коен сказав, що значення вторгнення в Курськ "ще належить з'ясувати", пише Reuters.

"Вони залишаються в Росії. Вони будують оборону і, схоже, мають намір зберегти частину цієї території на деякий час", - сказав він.

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Президент Росії Володимир Путін зробить контрнаступ, щоб спробувати повернути територію в Курській області. Але на російські війська чекає "важкий бій", вважає заступник.

"Ми можемо бути впевнені, що Путін зробить контрнаступ, щоб спробувати повернути собі цю територію. Ми очікуємо, що це буде важка битва для росіян", - підкреслив Коен.

Операція в Курській області - деталі

Це сталося після того, як Україна почала велике транскордонне вторгнення в російську Курську область на початку цього місяця, де, як вона стверджує, тепер контролює понад 1200 квадратних кілометрів регіону, тоді як російські війська продовжують просуватися в східному Донецькому регіоні.

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