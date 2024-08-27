У РФ взято у полон вже 594 військовослужбовці збройних сил держави-агресора, розповів головнокомандувач ЗСУ.

Триває війна в Україні, і на сьогодні нами взято під контроль 1 тис. 294 квадратних кілометри території Курської області Росії, 100 населених пунктів, які розміщено на цій території.

Про це під час Форуму "Україна 2024. Незалежність" у своєму онлайн-включенні сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, відповідаючи на запитання щодо того, яка зараз ситуація на Курському напрямку, і які ми там маємо успіхи. Він, зокрема нагадав, що ворог зосереджував на цьому напрямку значну кількість своїх військ і планував проведення наступальної операції на цьому напрямку.

Так, з метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з території Росії, захисту цивільних об’єктів Сумської області, а також випередження противника угруповання Сил оборони 6 серпня розпочало проведення наступальної операції на Курському напрямку.

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"І станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам відчутних втрат в живій силі і техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1 тисячу 294 квадратних кілометри території, 100 населених пунктів, які розміщено на цій території", - сказав Сирський.

Крім того, додав він, завдяки успішним діям українських військ було суттєво поповнено обмінний фонд. "На сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовці збройних сил Російської Федерації", - розповів головнокомандувач.

Водночас ворог намагається протистояти, стягує сюди свої війська з інших напрямків, тим самим послаблюючи їх. "І намагається створити кільце оборони навколо нашого наступального угруповання. І планує подальші контрнаступальні дії. Але ж, звичайно, наші активні дії заважають цьому", - сказав Сирський. За його словами, подальші дії наших військ на цьому напрямку будуть напряму залежати від розвитку оперативної обстановки.

Цікаві новини про війну - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, Олександр Сирський зауважив, що Росія перекинула на Курський напрямок близько 30 тисяч своїх військовослужбовців, ця цифра зростає.

Водночас противник намагається не знімати свої частини з інших напрямків. На Покровському напрямку він, навпаки, збільшує свої зусилля.

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