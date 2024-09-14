За деякими даними українські військові здійснили прорив кордону в районі курського села Новий Шлях за 9 км від райцентру Глушково.

Росіяни п'ятий день продовжують контрнаступ у Курській області, намагаючись вибити звідти частини ЗСУ.

Як пише видання Бі-бі-сі, угруповання росіян, що складалося з підрозділів морських піхотинців і десантників, атакувало одразу з кількох напрямків. Вони змогли переправитися через річку Сейм і почати наступ на позиції ЗСУ.

12 вересня міноборони РФ заявило, що за два дні під контроль повернули 10 селищ, і, якщо це так, то це означає, що росіяни здійснили марш на 20-км на південь від Кореневого до українського кордону. Однак будь-якого підтвердження того, що ці 10 селищ контролюють росіяни, немає.

Відео дня

Буквально вчора міноборони РФ повідомило про нанесення поразки ЗСУ в районах населених пунктів Любимівка, Дар'їне, Ніколаєве-Дар'їне і Покровський. Всі ці села розташовані на схід від умовної лінії контрнаступу. Як зазначило видання, атака на українські позиції тут дає підстави вважати, що армія РФ намагається "згорнути" оборону українців, рухаючись до Суджі вздовж лінії кордону і траси на Кореневе.

Крім того, видання звернуло увагу на те, що Україна не коментує ситуацію з контрнаступом росіян у Курській області. Президент України Володимир Зеленський лише підтвердив, що контрнаступ РФ у цьому районі почався і "все йде за планом". Однак що це означає, не пояснив.

Тим часом, стало відомо про спроби ЗСУ знайти нову "слабку ланку" російської оборони в Курській області. Деякі відео OSINT-аналітики геолоціювали як прорив кордону українцями в районі курського села Новий Шлях за 9 км від райцентру Глушково.

Таким чином ЗСУ спробували вийти в тил російських військ, що обороняються в районі між річкою Сейм і кордоном. Там після руйнування мостів затиснутими виявилося приблизно 2-3 тис. російських військових.

Але якщо російський контрнаступ буде успішним, то це угруповання буде "розблоковано".

Ситуація в Курській області

На думку експерта Інституту вивчення війни Джорджа Барроса, Кремль розраховує вибити ЗСУ з Курської області до зими, але це можливо тільки за умови перекидання достатньої кількості живої сили і техніки.

Для досягнення цієї мети, РФ повинна буде перекинути військових з України, тому що у військових підрозділів, спрямованих у Курську область, не вистачає бойового досвіду.

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